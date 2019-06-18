"Yurt dışından yeni fonlar ile yatırımcı getirmeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Actus Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, Global Yatırım Holding İştiraki Actus ile İstanbul Portföy'ün birleşmesinin tamamlanmasıyla 3 milyar liralık bir büyüklük ortaya çıkacağını ve mevcut yabancı yatırımcı portföyü dikkate alındığında yurt dışından yeni fonlar ile yatırımcı getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yerli ve bağımsız portföy yönetim şirketi Global Yatırım Holding İştiraki Actus ile İstanbul Portföy, 3 milyar lirayı aşan büyüklüğe sahip olacak birleşmenin hedeflerini açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında Actus Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, portföy büyüklüğü olarak kendilerinden büyük şirketler var gibi görünse de portföy çeşitliliği konusunda en özel şirket olduklarını kaydetti.

Birleşmenin ardından 7 farklı emeklilik fonunu yöneteceklerini vurgulayan Hocaoğlu, "Girişim sermayesi olarak baktığınızda sektörün yatırım yapmış girişim sermayesinin sanırım yüzde 60- 70’i bizde olacak. Özel portföy yönetimi dediğimiz tarafta hem kurumsal hem de bireysel sözleşmelerde adetlerde çok büyük oluyoruz. Yatırımcı bazında ise yabancı yatırımcıların portföylerini yönetme konusunda bankalar dahil Türkiye’nin en büyük şirketi oluyoruz. 3 milyar TL’lik portföyün 1,5 milyar TL’si yabancı yatırımcıların.” diye konuştu.