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Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayımladı

25.12.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam ediyor. Kar yağışının devam edip etmeyeceği merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı.

Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayımladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada 25 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.

Yayımlan 5 günlük tahminde İstanbul'da kar yağışı beklenmezken, İç Anadolu Bölgesinde perşembe ve cuma günleri kar yağışı görülecek.

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YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbilri olunması gerekmektedir.

ESKİŞEHİR İÇİN DON UYARISI

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir için yaptığı don tahminleri gerçek oldu. Sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altında 9 derecelere kadar düşen sıcaklıklar, hareketli suyun çevresinin dahi donmasına neden oldu. Sokak hayvanları için koyulan suların tamamen buz tuttuğu hava koşullarında, Taşbaşı Çarşısı’nın yakınında bulunan iki ayrı süs havuzu da donma noktasına geldi.

Sokakta çalışmak zorunda olan balıkçı esnafı ise çareyi kapı önünde ateş yakmakta buldu. Dükkanlarının önüne koydukları tenekelerin içinde odun yakan esnaf, geçici süre de olsa ısınmak için ateş başında toplandı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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