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Yurt genelinde, 'Huzurlu Parklar ve Okul Önleri' uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 12:13 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğiyle ülke genelinde okul çevreleri ile parklarda 48 bin 777 personelin katılımıyla eş zamanlı 'Huzurlu Parklar ve Okul Önleri' uygulaması yapıldı.

Yurt genelinde, 'Huzurlu Parklar ve Okul Önleri' uygulaması

ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğiyle ülke genelinde okul çevreleri ile parklarda 48 bin 777 personelin katılımıyla eş zamanlı 'Huzurlu Parklar ve Okul Önleri' uygulaması yapıldı. Bir günlük uygulamada haklarında arama kararı bulunan bin 137 şüpheli yakalandı, 68 şüpheli gözaltına alındı, 11'i çocuk 29 kayıp bulundu. uygulamada 1 milyon 655 bin 927 TL de ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, arananların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla okul önleri ve civardaki elektronik oyun salonları, internet kafe ve halkın yoğun bulunduğu, ailelerin çocuklarıyla vakit geçirdiği park, bahçe ve sahil kenarı işletmelerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. 20 bin 937’i emniyet, 27 bin 840’ı jandarma personeli olmak üzere toplam 48 bin 777 personel ve 11 bin 336 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 190 dedektör köpek de görev aldı. 16 bin 500 okul çevresi ve 10 bin 157 parkta gerçekleştirilen uygulamada 392 bin 371 kişi sorgulandı, 7 bin 75'i okul servis aracı olmak üzere 152 bin 127 araç ve 12 bin 954 umuma açık iş yeri kontrol edildi.
Gün boyu süren uygulamalarda, terör örgütü üyeliği, cinayet, gasp, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz ve çocuk istismarı gibi suçlardan aranan bin 137 kişi yakalandı. Uygulamalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 59 mermi, 10 kesici ve delici alet, 970 gram esrar, 8 gram eroin, 5,4 gram bonzai, 29 gram metamfetamin, 2 bin 199 litre kaçak içki ve 14 bin 699 paket kaçak sigara elde geçirildi.
11'i çocuk olmak üzere 29 kayıp kişinin de bulunduğu uygulamalarda 650 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 68 kişi gözaltına alındı, 5 iş yeri kapatıldı, aranan 206 araç bulundu ve 120'si okul servisi olmak üzere 931 araç trafikten men edildi. İdari ve trafik yönünden toplam 1 milyon 655 bin 927 lira tutarında cezai işlem uygulandı.

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Yurt genelinde, 'Huzurlu Parklar ve Okul Önleri' uygulamasıYurt genelinde, 'Huzurlu Parklar ve Okul Önleri' uygulamasıYurt genelinde, 'Huzurlu Parklar ve Okul Önleri' uygulamasıYurt genelinde, 'Huzurlu Parklar ve Okul Önleri' uygulaması

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