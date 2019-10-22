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Yurt genelinde radarla hız denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, yurt genelinde düzenlenen eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 21 bin 510 hız ihlali tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, yurt genelinde iki gün boyunca yapılan eş zamanlı radarla hız denetimlerinde, 21 bin 510 hız ihlali belirlendi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 19-20 Ekim'de radarla hız denetimleri yapıldı.

Bu kapsamda trafik ekiplerince 21 bin 510 hız ihlali tespit edildi.

Kontrollerde 425 araç trafikten men edilirken 14 sürücünün de ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 62,5'i trafik ekiplerince durdurularak yaptığı ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 37,5'inin plakasına ceza yazıldı.

Denetimlerde ayrıca 23 bin 760 trafik kural ihlali tespit edildi.

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