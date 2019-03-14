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Yurt genelinde yağmur bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

Yurt genelinde yağmur bekleniyor

Yurdun büyük bölümünde yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren ülke genelinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor.

Trakya hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla çevresi, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın doğusu ile Adana, Osmaniye ve Hatay civarında kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de de kuzeybatı yönünden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış

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