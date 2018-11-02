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Yurt genelinde yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanan ve MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüler paylaşıldı. Çoğunluğu trafik kurallarına uymama ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar bu gerçeği de ortaya koydu.

Yurt genelinde yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çankırı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırşehir, Muğla, Kocaeli, Niğde, Ordu, Sakarya, Tokat ve Van'da yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarınca anbean kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası trafik kuralları ihlal Kaza

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