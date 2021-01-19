HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yurt genelinde yük taşıyan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi

Yurt genelinde yük taşıyan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi

19.01.2021 17:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak yük taşıyan araçlara yönelik özel denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak yük taşıyan araçlara yönelik özel denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetlemelerde toplam 53 bin 302 araç denetlenirken, 5 bin 163 araca da işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 16-17-18 Ocak 2021 tarihinde yürütülen denetimlerde; 902 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı, 730 aracın yasal hız sınırlarına uymadığı, 430 sürücünün çalışma sürelerine uymadığı ve 69 aracın da zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet: Bakıcı gözaltına alındıKadıköy'de yaşlı kadına şiddet: Bakıcı gözaltına alındı
İslamın şartları nelerdir?İslamın şartları nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş reform mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş reform mesajı

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100

Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Burun estetiği sonrası ölüm! Manolya Oktay'ın ailesinden korkunç iddialar

Burun estetiği sonrası ölüm!

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı

Kardeşini vahşice öldürmüştü! Karar verildi

Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

52 yılla aranan çocuk katili saklandığı evde yakalandı

52 yılla aranan çocuk katili saklandığı evde yakalandı

Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan damatlarından şikayetçi olmadılar

Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan damatlarından şikayetçi olmadılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.