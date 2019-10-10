Yurt genelindeki bütün camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi!

Hacı Bayram Camisi'nde okunan Fetih Suresi'nin ardından sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için "zafer" duası ederek, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman ordumuzun, güvenlik güçlerimizin harekatını hayırlı eyle, şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allah'ım." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde düzenlenen programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Ordusu'nun İslam aleminin her köşesini işgale yeltenen zalim ve zorba güçlerin planlarına karşı, milletin ve bölgenin huzuru, barışın ve güvenliğin tesisi, ümmetin onuru için mücadele ettiğini belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu azgın ve zalim topluluğa karşı şanlı ordumuza yardım eyle Allah'ım. Ya Rab; asırlar boyunca Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, 15 Temmuz'dan günümüze kadar, şairin 'Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın' mısralarıyla anlattığı inançlı ordumuza nice zaferler nasip eyle Allah'ım. Ya Rab; izzetimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi çiğnetme Allah'ım. Mabetlerimizin göğsüne uzanan na mahrem ellere ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitne ve fesatlardan milletimizi, memleketimizi, vatanımızı halas eyle Allah'ım. Birliğimize, dirliğimize, vatanımıza, huzurumuza, kardeşliğimize göz diken hainlere fırsat verme Allah'ım."