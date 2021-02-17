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  4. Yurt genelindeki kış lastiği denetiminde 2 bin 677 sürücüye işlem

Yurt genelindeki kış lastiği denetiminde 2 bin 677 sürücüye işlem

17.02.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 13 Şubat’ta başlayan ve 3 gün süren kış lastiği kullanımı denetiminde 49 bin 183 araç ile sürücünün denetlendiğini ve ihlal yapan 2 bin 677 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizde şehirlerarası karayollarında yolcu veya eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 13 Şubat’ta başlayan ve 3 gün süren kış lastiği kullanımı denetiminde 49 bin 183 araç ile sürücünün denetlendiğini ve ihlal yapan 2 bin 677 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizde şehirlerarası karayollarında yolcu veya eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi, denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla 13-14-15 Şubat 2021 tarihleri arasında (3 gün süreyle) ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik olarak özel denetim gerçekleştirildi” denildi.
Uygulamada 49 bin 183 araç ve sürücünün denetlendiği belirtilerek, 124 aracın zorunluluk kapsamında olduğu halde kış lastiği kullanmadığı veya uygun olmayan lastikle seyahat ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. 268 araç trafikten men edilirken, 13 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı bildirildi. 2 bin 677 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldığı kaydedildi.
Sürücülerin hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda kış lastiği kullanımına özen göstermeleri ve diğer trafik kurallarına uymaları istenen açıklamada, denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

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