Yurt içi ve yurt dışı yılbaşı tatil önerileri

Eğer bu kelimeler sizi heyecanlandırmıyorsa yurt içi ve yurt dışı yılbaşı tatili önerilerine göz atmalısın. Haydi başlayalım!

YURT DIŞI ÖNERİLERİ:

Bükreş

Kaleleri, meydanları, parlamento binası ile opera binası burada gezebileceğiniz birkaç yer sadece. Romanya’nın başkenti olan bu şehir, sanat, mimari, ticaret ve medya sektörünün buluştuğu, Orta Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biri. 2020 yılına girerken bu şehri görmekten daha iyi plan ne olabilir ki?

Kiev

Listemizdeki bir başka başkent ise Kiev. Dnipro Nehri’nin donması ile muhteşem manzaralar ortaya çıkıyor. Sadece Kiev değil, Ukrayna’nın genel olarak ucuz bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Yani yurt dışı tatili istiyorum ama bütçem de çok değil diyenlerdenseniz bu şehri kaçırmayın deriz.

Varna

Bulgaristan’ın en güzel şehirlerinden biri olan Varna, yılbaşı tatili için tercih edebileceğiniz bir diğer alternatif. Bulgaristan’ın deniz başkenti sayılan Varna, sadece gezilecek yer olarak değil tadılacak lezzet olarak da çok zengin bir yer.

Malta

Yılbaşı tatilinde yurt dışına çıkarım ama Akdeniz’den vazgeçemem diyenlere önerimiz ise Malta. Dünyanın en küçük ada ülkelerinden biri olan Malta, kış mevsiminden uzaklaşıp sıcak bir tatil yapmak isteyenlerin gidebileceği bir yer.