Yurt içine özel izinle giren örümcek maymunu inşaatta bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Zambak Sokak’taki bir inşaatta maymun görenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliği ekipleri sevk edildi. İnşaatta arama yapan ekipler, maymunu yakalayarak veterinere götürdü. Yapılan sağlık kontrolünde maymunun çenesinden yaralandığı belirlendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, ev ortamında bakılması ve beslenmesi yasak olan örümcek maymunun 8 aylık olduğu tespit edildi.

KAYSERİ’DEKİ HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Saygın Yıldırım, koruma altına alınan örümcek maymununun bundan sonraki yaşamını Kayseri’de sürdüreceğini söyledi. Yıldırım, “Polis ekipleri tarafından yakalanarak bize teslim edilen maymunun türünün örümcek maymunu olduğunu ve 7-8 aylık olduğunu tespit ettik. Daha sonra veterinere götürdük. Çenesindeki yırtığa müdahale ettirdik. Örümcek maymunumuzu uygun bir hayvanat bahçesi ayarlamak için birkaç yerle görüştük ve en uygununun Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi olduğuna karar verdik. Yaptığımız görüşmeler sonucunda maymunu Kayseri'ye gönderdik. Bundan sonraki yaşamını orada sürdürecek” dedi.