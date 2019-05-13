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Yurt inşaatına giren hırsız cüzdanını düşürünce yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 18:31 | Son Güncelleme

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde inşaat halindeki öğrenci yurduna giren hırsız, olay yerinde cüzdanını düşürünce yakayı ele verdi.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımı devam eden bir öğrenci yurdunun inşaatında meydana geldi.

Yurt inşaatına giren hırsız cüzdanını düşürünce yakayı ele verdi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde inşaat halindeki öğrenci yurduna giren hırsız, olay yerinde cüzdanını düşürünce yakayı ele verdi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımı devam eden bir öğrenci yurdunun inşaatında meydana geldi. 6 katlı inşaatın demir kapısını zorlayarak içeri giren hırsız, enerji odasındaki kabloları ve katlardaki 59 adet banyo bataryasını çaldı. İnşaattan çıkarken zanlı cüzdanını düşürdü. Olay yeri ekipleri, buldukları cüzdandaki kimlikten zanlının Ozan Ç. (20) olduğunu tespit etti. Ekipler kısa sürede zanlıyı yakalamayı başardı. Güven timleri tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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