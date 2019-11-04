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Yurt inşaatında kamyon devrildi, faciadan dönüldü: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 16:44 | Son Güncelleme

İzmir’de, Ege Üniversitesi Kampüsü yanında bulunan bir yurt inşaatında hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu kamyon sürücüsü yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Ege Üniversitesi Kampüsü yanında bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait bir yurt inşaatında meydana geldi.

Yurt inşaatında kamyon devrildi, faciadan dönüldü: 1 yaralı

İzmir’de, Ege Üniversitesi Kampüsü yanında bulunan bir yurt inşaatında hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu kamyon sürücüsü yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Ege Üniversitesi Kampüsü yanında bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait bir yurt inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanı içinde yük taşıyan hafriyat kamyonu, toprağın kayması sonucu devrildi. Kamyon sürücüsü Erkan B., kaza sonucunda yaralandı. Kaza esnasında çevrede başka bir işçinin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Yaralı kamyon sürücüsü Erkan B., olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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