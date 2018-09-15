HABER

Yurt inşaatından 80 bin liralık kablo hırsızlığına 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

  ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Sivas'ta yapımı devam eden Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurt inşaatından 80 bin lira değerinde bakır kablo çaldıkları ididasıyla yakalanan M.Y, Ç.A.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sivas'ta yapımı devam eden Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurt inşaatından 80 bin lira değerinde bakır kablo çaldıkları ididasıyla yakalanan M.Y, Ç.A. ve H.Y.'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorguları tamamlandı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas Adliyesi'ne sevk edildi.

PARTNERHerkesi böyle kandırmış! Sosyal medyada çok paylaşılmıştı ama...Herkesi böyle kandırmış! Sosyal medyada çok paylaşılmıştı ama...
Yeniden hayata döndülerYeniden hayata döndüler
Kahvede uyuşuturucu çatışması: 2 ölü, 2 yaralıKahvede uyuşuturucu çatışması: 2 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeniden hayata döndüler

Yeniden hayata döndüler

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.