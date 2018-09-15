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Yurt inşaatından 80 bin liralık kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Sivas'ta yapımı devam eden Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurt inşaatından 80 bin lira değerinde bakır kablo çaldıkları ididasıyla yakalanan M.Y, Ç.A.

Yurt inşaatından 80 bin liralık kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sivas'ta yapımı devam eden Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurt inşaatından 80 bin lira değerinde bakır kablo çaldıkları ididasıyla yakalanan M.Y, Ç.A. ve H.Y.'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorguları tamamlandı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Yurt inşaatından 80 bin liralık kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)Yurt inşaatından 80 bin liralık kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)Yurt inşaatından 80 bin liralık kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)

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