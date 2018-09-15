Yurt inşaatından 80 bin liralık kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sivas'ta yapımı devam eden Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurt inşaatından 80 bin lira değerinde bakır kablo çaldıkları ididasıyla yakalanan M.Y, Ç.A. ve H.Y.'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorguları tamamlandı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas Adliyesi'ne sevk edildi.

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