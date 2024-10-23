Yurt odasında çakmak gazı tüpleri patladı! 1 öğrenci ağır yaralandı! "Her şey bir anda oldu"

Olay, Isparta Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurdun bodrum katında ikamet eden Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Ramazan K.'nin (25) kalmış olduğu odadaki çakmak gazı tüpleri patladı.

AĞIR YARALANDI

Yurttan patlama sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Patlama sonucu, el, ayak ve yüzü yanarak ağır yaralanan Ramazan K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen öğrenci Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından öğrencinin odasında çok sayıda çakmak gazı bulundu.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Patlama sesini duyan yurt öğrencisi Muharrem Zeybek, “Ben olayın olduğu odanın üst katında kalıyorum. İlk önce bir ses oldu, ben rüzgar sandım sonrasında bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Herkes aşağı indi. Her şey bir anda oldu. Yaralıyı gördüm. Simsiyahtı. Ambulans geldi, hemen götürdü. Ben çok korkmadım ama genel olarak korkuldu” dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır