HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yurt odasında çakmak gazı tüpleri patladı! 1 öğrenci ağır yaralandı! "Her şey bir anda oldu"

Yurt odasında çakmak gazı tüpleri patladı! 1 öğrenci ağır yaralandı! "Her şey bir anda oldu"

23.10.2024 01:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da bir öğrencinin yurt odasında biriktirdiği çakmak gazı tüpleri patladı. Patlama sonucu, el, ayak ve yüzü yanarak ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Patlama sesini duyan başka bir yurt öğrencisi yaşananları "Her şey bir anda oldu. Yaralıyı gördüm. Simsiyahtı" ifadeleriyle yaşananları anlattı.

Yurt odasında çakmak gazı tüpleri patladı! 1 öğrenci ağır yaralandı! "Her şey bir anda oldu"

Olay, Isparta Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurdun bodrum katında ikamet eden Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Ramazan K.'nin (25) kalmış olduğu odadaki çakmak gazı tüpleri patladı.

AW313869_01

AĞIR YARALANDI

Yurttan patlama sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AW313869_06
Patlama sonucu, el, ayak ve yüzü yanarak ağır yaralanan Ramazan K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen öğrenci Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından öğrencinin odasında çok sayıda çakmak gazı bulundu.

AW313869_07

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Patlama sesini duyan yurt öğrencisi Muharrem Zeybek, “Ben olayın olduğu odanın üst katında kalıyorum. İlk önce bir ses oldu, ben rüzgar sandım sonrasında bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Herkes aşağı indi. Her şey bir anda oldu. Yaralıyı gördüm. Simsiyahtı. Ambulans geldi, hemen götürdü. Ben çok korkmadım ama genel olarak korkuldu” dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Isparta Çakmak gazı yurt
En Çok Okunan Haberler
FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanıyorlar! İş makinesini ağaçların arasına gizlediler

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömmeye hazırlanıyorlar! İş makinesini ağaçların arasına gizlediler

Takım arkadaşının karısına mesaj attı! F.Bahçe'de yıldız isme tekme tokat dayak...

Takım arkadaşının karısına mesaj attı! F.Bahçe'de yıldız isme tekme tokat dayak...

İsrail medyası tarih vererek duyurdu: 'Saldırı planı hazır'

İsrail medyası tarih vererek duyurdu: 'Saldırı planı hazır'

Hande Fırat sosyal medyadan duyurdu! Dikkat çeken 'Abdullah Öcalan' açıklaması: "Yakın bir tarihte bekleniyor"

Hande Fırat sosyal medyadan duyurdu! Dikkat çeken 'Abdullah Öcalan' açıklaması: "Yakın bir tarihte bekleniyor"

PFDK'ya sevk edilmişti... TFF'ye sert tepki!

PFDK'ya sevk edilmişti... TFF'ye sert tepki!

Bahçeli'nin sözleri sonrası yeni gelişme! MHP'ye geçmek için başvuruda bulundular: 'Bu iddia önemli bir yerden'

Bahçeli'nin sözleri sonrası yeni gelişme! MHP'ye geçmek için başvuruda bulundular: 'Bu iddia önemli bir yerden'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.