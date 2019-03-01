Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneğinin başkanı Osman Yılmaz oldu

Aktif Eğitim Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Osman Yılmaz, Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneğinin (YEDAB) başkanlığına seçildi.

Seçimden önce yeni dönemdeki planlarını anlatan Osman Yılmaz, Türkiye’de hem yerel hem de uluslararası alanda en fazla sayıda üyesi olan dernek olarak yurt dışı eğitim sektörüne bazı standartlar getirme konusunda daha aktif olunması gerektiğini belirtti. Yeni seçilen yönetim olarak adaylara işe yerleştirme garantisi veren bir Türk üniversitesi ortaklığıyla gençleri “yurt dışı eğitim danışmanı olmaları” konusunda eğitmeye yönelik projesini açıklayan Yılmaz, "Bu proje ile iyi eğitimli danışmanlar tarafından sektörün toplam kalitesini artırmayı ve varlığından haberdar bile olmayacak gençler için yeni bir kariyer alanı oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Osman Yılmaz, YEDAB’ın önemli bir boşluğu doldurup Türk üniversitelerinin uluslararası öğrenci birimlerine de kaliteli eleman yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Yılmaz, "Daha önce olduğu gibi dernek her yıl İstanbul’da iki kez düzenlenen Euroasia Workshopları ile işbirliğini sürdürecek ve Türk ajansları sadece yurt dışına öğrenci göndermekle kalmayıp aynı zamanda uluslararası üniversitelerdeki öğrencileri de Türk üniversitelerine yerleştirmesi için bir fırsat" dedi.

YEDAB’ın şu anda 52 yerli ve 93 uluslararası üyeye sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, ”Yeni yönetim kurulunun önemli hedeflerinden biri, kalite standartlarını göz önünde bulundurarak bu sayıyı arttırmaktır” ifadelerini kullandı.

Yapılan seçimlerde Yılmaz, 2 yıllığına YEDAB Başkanı seçildi.

