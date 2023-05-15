YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI 2023: Yurtdışı seçim sonuçlarında son durum ne, yurtdışı oylarında kim önde?

Yurtdışı seçim sonuçları merak ediliyor. Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için sandık başına gitti. Oy verme işlemi sabah saat 08:00'da başladı ve 17:00'da sona erdi. Oy verme işleminin son bulmasıyla birlikte sandıklar açılmaya başlandı. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından sonuçlar da yayınlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yurtdışı oylarında kimin önde olduğu ve yurtdışı sonuçları da araştırılıyor. Peki, Yurtdışı seçim sonuçlarında son durum ne, yurtdışı oylarında kim önde? İşte tüm merak edilenler..

YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM NE?

YSK Başkanı Ahmet Yener tarafından saat 23.54 itibarıyla yapılan açıklamada yurtdışı seçim sonuçlarında sandıkların yüzde 18'inin açıldığı belirtildi. Yurtdışı oylarında son dakika gelişmeleri gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacaktır.

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR...

Anadolu Ajansı'ndan gelen sonuçlara göre sandıkların yüzde 92.00'si açıldı. Açılan sandıklara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.76 oy oranıyla önde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.49; Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.30 Milletvekilliği seçimlerinde ise ittifakların oy oranları da belli oldu. Gelen sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50.12, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 34.77 olarak açıklandı. Partiler arasındaki yarışta ise AK Parti yüzde 35.81 ile önde; CHP ise yüzde 24.82 ile 2. sırada yer aldı..

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