HABER

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 23:06 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 15 bin kilometre uzaklıktaki ailesini iki yıldır görmeyen Endonezyalı öğrenciyi Anneler Günü’nde ailesine ulaştırdı.Endonezya’dan gelerek ülkemizde Türkiye Bursları ile eğitim alan Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi İktisat Bölümü lisans öğrencisi Sıfatuddaıyyah Mufidah, iki yıldır Türkiye’den çok uzakta olan memleketine gidemedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 15 bin kilometre uzaklıktaki ailesini iki yıldır görmeyen Endonezyalı öğrenciyi Anneler Günü’nde ailesine ulaştırdı.
Endonezya’dan gelerek ülkemizde Türkiye Bursları ile eğitim alan Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi İktisat Bölümü lisans öğrencisi Sıfatuddaıyyah Mufidah, iki yıldır Türkiye’den çok uzakta olan memleketine gidemedi. YTB tarafından Anneler Günü çerçevesinde bilet hediye edilen öğrenci, iki uçak ve bir gemi yolculuğu sonrasında, annesi ile buluşunca duygu dolu anlar yaşadı.
Öğrenci sosyal medya hesabından, Endonezya’nın Balikpapan şehrindeki evinde annesi ile buluşma anını paylaştı.
Endonezya’dan gelerek ülkemizde Türkiye Bursları ile eğitim alan Mufidah, "Binlerce kilometre uzaktan ayrı geçen onca zamandan sonra Anneler Günü’nde bizi bir araya getiren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na ve bir anne şefkatiyle misafir eden Türkiye’ye şükran borçluyum. Bu güzel eğitim imkanı için de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim” dedi.
Anneler Günü sürprizi ile annesiyle kavuşan Türkiye Burslusu öğrencinin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 kişi öldü

Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 kişi öldü

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.