Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Endonezyalı öğrencinin annesine Anneler Günü sürprizi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 15 bin kilometre uzaklıktaki ailesini iki yıldır görmeyen Endonezyalı öğrenciyi Anneler Günü’nde ailesine ulaştırdı.

Endonezya’dan gelerek ülkemizde Türkiye Bursları ile eğitim alan Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi İktisat Bölümü lisans öğrencisi Sıfatuddaıyyah Mufidah, iki yıldır Türkiye’den çok uzakta olan memleketine gidemedi. YTB tarafından Anneler Günü çerçevesinde bilet hediye edilen öğrenci, iki uçak ve bir gemi yolculuğu sonrasında, annesi ile buluşunca duygu dolu anlar yaşadı.

Öğrenci sosyal medya hesabından, Endonezya’nın Balikpapan şehrindeki evinde annesi ile buluşma anını paylaştı.

Endonezya’dan gelerek ülkemizde Türkiye Bursları ile eğitim alan Mufidah, "Binlerce kilometre uzaktan ayrı geçen onca zamandan sonra Anneler Günü’nde bizi bir araya getiren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na ve bir anne şefkatiyle misafir eden Türkiye’ye şükran borçluyum. Bu güzel eğitim imkanı için de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim” dedi.

Anneler Günü sürprizi ile annesiyle kavuşan Türkiye Burslusu öğrencinin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.