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Yurtdışı Türkler’den Özersay’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren’i kabul etti.Görüşmede Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Yurtdışı Kıbrıslı Türkler projesinin de aralarında bulunduğu farklı alanlardaki işbirliğinin arttırılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren’i kabul etti.
Görüşmede Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Yurtdışı Kıbrıslı Türkler projesinin de aralarında bulunduğu farklı alanlardaki işbirliğinin arttırılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda yakın gelecekte ortaklaşa atılabilecek adımlar üzerinde çalışılması konusu da ele alındı. Görüşmede Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Projesi Koordinatörü Hilmiye Sezer Kumbur, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Koordinatör Nedim Arslan da hazır bulundu.

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