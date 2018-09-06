"Yurtdışındaki Çadlı Öğrenciler Forumu"

Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, burada yaptığı konuşmada, dünyanın çeşitli bölgelerindeki üniversitelerde eğitim gören Çadlı öğrencilerin bir araya gelerek ülkelerine ilişkin sorunları masaya yatırmaları ve bu sorunlara çözüm arama anlayışlarının önemine değinirken, bunun uluslararasılaşma açısında da önemli olduğunu söyledi.

Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Birliği koordinesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Yolları, Deniz Feneri Derneği ve Medeniyetin Burçları Derneği destekleriyle gerçekleştirilen forumda iki ülkenin milli marşları okundu. Etkinlikte, birliğin faaliyetlerinin anlatıldığı video sinevizyondan izlettirildi.

Er, Türkiye'deki yüksek eğitim kurumu sayısının 205 olduğunu, bunlardan 128'inin devlet üniversitesi, 72'sinin vakıf üniversitesi ve 5'inin de vakıf meslek yüksekokulu olduğunu belirterek, 160 bin akademisyenin ders verdiği söz konusu eğitim kurumlarında okuyan öğrenci sayısının 7 milyon 610 bini geçtiğini, öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin Avrupa yüksek alanı içerisinde Rusya'nın ardından en fazla öğrenci bulunduran ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Er ayrıca, yüksek öğretimde okuyan uluslararası öğrenci sayısının 128 bine yaklaştığını sözlerine ekledi.

- "Çad'ın dünya sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için çaba sarf etmelerini istiyoruz"

YTB Başkan Yardımcısı Sait Yusuf da insana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu anlatarak, Türkiye'nin dünyanın en fazla yardım taşıyan ülkesi olduğunu bildirdi.

Kurum faaliyetlerine ilişkin bilgiler de veren Yusuf, Türkiye'nin uluslararası öğrencilerin yetiştirilmesi açısından dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu, ülkede 110 bin civarında uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.