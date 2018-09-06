İSTANBUL (AA) - Yurtdışında eğitim gören Çadlı öğrenciler, Çad dışında ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen forumda buluştu.
Yurtdışındaki Çadlı Öğrenciler Forumu, Maltepe'deki Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda başladı.
Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Birliği koordinesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Yolları, Deniz Feneri Derneği ve Medeniyetin Burçları Derneği destekleriyle gerçekleştirilen forumda iki ülkenin milli marşları okundu. Etkinlikte, birliğin faaliyetlerinin anlatıldığı video sinevizyondan izlettirildi.
Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, burada yaptığı konuşmada, dünyanın çeşitli bölgelerindeki üniversitelerde eğitim gören Çadlı öğrencilerin bir araya gelerek ülkelerine ilişkin sorunları masaya yatırmaları ve bu sorunlara çözüm arama anlayışlarının önemine değinirken, bunun uluslararasılaşma açısında da önemli olduğunu söyledi.
Er, Türkiye'deki yüksek eğitim kurumu sayısının 205 olduğunu, bunlardan 128'inin devlet üniversitesi, 72'sinin vakıf üniversitesi ve 5'inin de vakıf meslek yüksekokulu olduğunu belirterek, 160 bin akademisyenin ders verdiği söz konusu eğitim kurumlarında okuyan öğrenci sayısının 7 milyon 610 bini geçtiğini, öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin Avrupa yüksek alanı içerisinde Rusya'nın ardından en fazla öğrenci bulunduran ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer aldığını ifade etti.
Er ayrıca, yüksek öğretimde okuyan uluslararası öğrenci sayısının 128 bine yaklaştığını sözlerine ekledi.
- "Çad'ın dünya sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için çaba sarf etmelerini istiyoruz"
YTB Başkan Yardımcısı Sait Yusuf da insana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu anlatarak, Türkiye'nin dünyanın en fazla yardım taşıyan ülkesi olduğunu bildirdi.
Kurum faaliyetlerine ilişkin bilgiler de veren Yusuf, Türkiye'nin uluslararası öğrencilerin yetiştirilmesi açısından dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu, ülkede 110 bin civarında uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.
YTB olarak dünyanın 170 ülkesinden 20 bine yakın öğrenciye burs verdiklerini söyleyen Yusuf, "Biz elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanma gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl Çadlı 31 öğrenciye burs vermişiz, önümüzdeki yıl bu sayı 50'si lisans, 35'i yüksek lisans olmak üzere 85 oldu. Biz genel dengeleri bozmayacak şekilde burslanmayı daha da arttıracağız." dedi.
Türkiye'nin burs verdiği öğrencilerden sadece ülkenin fahri temsilcileri olmalarını beklemediklerini dile getiren Yusuf, "Biz burslandırdığımız öğrencilerin sadece Türkiye'nin temsilcileri olmalarını istemiyoruz. Biz, kendi ülkelerini kalkındırmalarını, ülkelerinin halkını kalkındırmalarını istiyoruz. Çadlı öğrencilerimizden de Çad'ın dünya sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için çaba sarf etmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.
31 ülkede "Türkiye Mezunları Derneği"nin faaliyet gösterdiğini, önümüzdeki süreçte bu sayısı 80'e çıkarmayı planladıklarını kaydeden Yusuf, bunun hem ülkeler arasındaki ilişkilere, hem de bulunduğu ülkedeki istihdama katkı sağlayacağına vurgu yaptı.
- "Türkiye'nin insan odaklı gayretleri sempati oluşturuyor"
Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ise Çadlı öğrencileri Türkiye'nin kalbi İstanbul'da misafir etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Çad'da önemli insani yardım çalışmalarına imza attıklarına değinen Cengiz, Çad'da 200 köyde içilebilir su kuyusu açtıklarını, üçüncü yüz köy için de çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Cengiz, TİKA başta olmak üzere Türkiye'deki diğer yardım kuruluşlarının da Çad'da binlerce su kuyusu açtığına işaret etti.
Çadlı öğrenciler de konuşmalarında Türkiye'nin kendilerine olan desteğini yakından hissettiklerini belirtirken, Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Birliği'nin 2012 yılında 10 öğrenci ile kurulduğunu, günümüzde 40 ilde 532 öğrenciyi kapsadığını dile getirdi.
Forum, 8 Eylül Cumartesi günü sona erecek.
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