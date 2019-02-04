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Yurtdışındaki FETÖ okullarının Türkiye’ye devri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 19:38 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof.

Yurtdışındaki FETÖ okullarının Türkiye’ye devri

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, yurt dışındaki FETÖ’ye ait 20 ülkedeki 191 okulu devraldıklarını açıkladı.
Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Mülteci Öğrenciler" konulu foruma katılan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, kendilerinden önce yurt dışında Türkiye adına daha önce açılan okullar olduğunu anlatarak, “Milli Eğitim Bakanlığının 13 ülkede 66 resmi okulu var. Bunlar tamamen Türkçe eğitim yapan, Büyükelçiliğe bağlı okullar. Bunlara şuanda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bunları devralmadık. Çünkü çok daha fazla önceliklerimiz var. Türkiye’den bazı gurupların, bunların kim olduğunu biliyorsunuz. Malum grubun açmış olduğu, 100 ülkede eğitim birimleri ya da okulları var. ’Bir kısmı da vardı’ diyoruz artık. 15 Temmuz kalkışması sonrasında Türkiye’nin hariciyesi üzerinden girişmiş olduğu büyük bir mücadele var. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında özellikle bu eğitim kurumlarının Türkiye ile bu ülkeler arasında iki ilişkileri zehirleyen bir kurum olmaktan çıkartıp, bunların yeniden Türkiye’ye kazandırılması projesi olarak da okuyabilirsiniz. Bu okulları kuranlar esasen Anadolu insanının hayırperverliğidir, oralara vermiş olduğu desteklerdir. Kendi vatandaşımızın, milletimizin parasıyla, puluyla yapılan bu okulların başkasının elinde tekrar FETÖ’yü finansal anlamda destekleyen kurumlar olmaktan çıkarılması gerekir. Bu kritik bir süreç ve bunu Dışişleri Bakanlığımızla beraber Türkiye Maarif Vakfı olarak biz yürütüyoruz. Bu süreç içerisinde 20 ülkede yer alan 191 okulu doğrudan devraldık ve biz işletiyoruz" dedi.
Devredilmeyen yerlerde de eğer kritik ülkelerse bizim açımızdan gerekirse alternatifini açarak ilerlediklerini de kaydeden Akgün, “Balkanlarda ve bazı etrafımızdaki yakın ülkelerde bu sene okullar açtık, açmaya da devam edeceğiz. Ama geri kalan bu okulların Türkiye’ye devri konusunda Bakanlığımızla beraber yakından takip ediyoruz. Bu süreç Türkiye açısından önemli bir süreç olarak görüyoruz" diye konuştu.
Akgün, yükseköğretimle ilgili de Arnavutluk’ta bir üniversite devraldıklarını da hatırlatarak, “Yükseköğretim Kurulumuzla beraber, Türkiye’deki yükseköğretimin uluslararasılaşmasının da bir parçası olması şeklinde düşünebileceğimiz 2547’ye ek 39’uncu madde eklendi. KHK ile bir madde çıkarıldı ve bunun ilk örneklerini Fransa’da Strasbourg’da bir ilahiyat fakültesi açılıyor, bunu biz açmıyoruz üniversitelerimiz açıyor. Biz sadece eğer dışarıdan bir ihtiyaç varsa Maarif Vakfı olarak destekliyoruz. Gaziantep Üniversitemiz tarafından Cerablus’ta bir meslek yüksekokulu açıldı, devlet üniversitelerinin yurt dışında eğitim birimleri açmalarına ilişkin böyle bir imkan ortaya çıkmış oldu." İfadelerine yer verdi.
TSK tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları çerçevesinde Türkiye’nin kontrolü altına bulunan bölgelerde sosyal hayatın yeniden inşası sürecinde Vakfı olarak katkı verdiklerini belirten Akgün, şunları söyledi:
"200 bin öğrenci var kayıtlı Türkiye’nin destek sağladığı ve 10 bin öğretmen var. Maarif Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü üzerinden giden bir süreç bu. Bu öğretmenlerin tamamının ücretini Maarif Vakfı olarak biz üstleniyoruz."

Yurtdışındaki FETÖ okullarının Türkiye’ye devri

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