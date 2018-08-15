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Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti'nden Türkiye'ye destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti: "15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayan taraflar, şimdi de Türkiye'nin ekonomisini hedef alarak ülkenin güven ve istikrarını etkilemeye çalışıyor"

İSTANBUL (AA) - Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti, ABD yaptırımlarına karşı Türkiye'ye destek çağrısında bulundu.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayan taraflar, şimdi de Türkiye'nin ekonomisini hedef alarak ülkenin güven ve istikrarını etkilemeye çalışıyor." denildi.

Hedefin sadece Türkiye olmadığı, aynı zamanda Türkiye'nin İslam dünyasındaki konumunun da hedef alındığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin ABD'nin tavrı karşısındaki "dik duruşundan" övgüyle bahsedildi.

Açıklamada ayrıca "ABD'nin hegemonyasına kaşı ve ABD’nin dünya ekonomisi üzerindeki egemenliğini bitirecek bu savaşta, İslam alemi, kardeş ülke Türkiye'ye acilen destek ve bu konuda seferber olmalı" ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye'ye destek Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti

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