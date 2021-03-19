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  4. Yurtdışından otomotiv fabrikasına malzeme getiren tırın içinden 2 kaçak çıktı

Yurtdışından otomotiv fabrikasına malzeme getiren tırın içinden 2 kaçak çıktı

19.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da Tofaş Otomobil Fabrikası’nın Gümrük Ambarı’na gelen ve ithal malzemeleri fabrikaya indiren tırda çıkan 2 Mısırlı kaçak polis ekiplerini harekete geçirdi.Sabah saatlerinde fabrikaya yurtdışından ithal malzeme getiren tırın malzeme boşaltması sırasında tıra kaçak yollarla girmiş olan 2 kişiye rastlandı.

Yurtdışından otomotiv fabrikasına malzeme getiren tırın içinden 2 kaçak çıktı

Bursa’da Tofaş Otomobil Fabrikası’nın Gümrük Ambarı’na gelen ve ithal malzemeleri fabrikaya indiren tırda çıkan 2 Mısırlı kaçak polis ekiplerini harekete geçirdi.
Sabah saatlerinde fabrikaya yurtdışından ithal malzeme getiren tırın malzeme boşaltması sırasında tıra kaçak yollarla girmiş olan 2 kişiye rastlandı. Tofaş fabrikası yetkililerinin ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çantalarında alüminyum uyku tulumu bulunan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Şahısların üzerinde kimliğini ibraz etmeye yönelik bir belge ve pasaport bulunmazken, polis merkezi ekipleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne bilgi verdiler.
Gözaltına alınan yaşı küçük kaçaklar polis nezaretinde sınır dışı edilmek üzere Aile Bakanlığı’na bağlı sevgi evlerine gönderildi.

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