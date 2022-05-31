Yurtiçi Kargo çöktü mü, neden açılmıyor? Yurtiçi Kargo sitesine neden ulaşılamıyor?

Yurtiçi Kargo neden açılmıyor, Yurtiçi Kargo çöktü mü sorusu gündemde yer almaya başladı. Kargo takip sistemine ulaşamayan ve siteyle bağlantı kuramayan vatandaşlar 'Yurtiçi Kargo çöktü mü, siteye neden ulaşılamıyor?' sorularına internet üzerinden yanıt aramaya başladı.

YURTİÇİ KARGO ÇÖKTÜ MÜ?

Yurtiçi Kargo resmi web adresine girişte birçok vatandaş bugün sıkıntılar yaşadı. Siteye tıklanıldığında sayfa görüntülenmesi yaşanmıyor. Açılan sayfada bağlantı sorunu hatası yer alıyor.

YURTİÇİ KARGO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yurtiçi Kargo tarafından web sitesine girişte erişim sorunu yaşayan vatandaşlar için yapılan açıklamada, "Dağıtım ve kargo alım operasyonlarımızda herhangi bir aksama yoktur ve ekiplerimiz siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Web sitemizdeki bakım çalışmamız da kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

