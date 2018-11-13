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"Yurtlarımızı marka yapma yolunda hızla ilerliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 16:47 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Rekabetçi bir dünyadayız. Rekabet, globalleşmenin en önemli faktörlerinden biri" - "Amacımız sadece rekabet noktasında önde olmak değil, aynı zamanda sunduğumuz eğitimlerle öğrencilerimize ikinci bir okul, ikinci bir üniversite olma yolunda iyi bir aşamaya gelmek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının önceki yıllarla kıyaslandığında pek çok açıdan daha iyi bir seviyeye geldiğini belirterek, "Yurtlarımızı marka yapma yolunda hızla ilerliyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü "Yurt Kalite Değerlendiricileri Sertifika Programı"na katıldı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen programda, Rektör Prof. Dr. Mehmet Barca ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu da yer aldı.

Toplantıda konuşma yapan Kasapoğlu, kalite standartlarının, kamuda ve özel sektörde hizmet sunumunda öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken konulardan birisi olduğuna işaret etti. Bu anlamda KYK yurtlarında böyle bir miladın başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasapoğlu, "Rekabetçi bir dünyadayız. Rekabet, globalleşmenin en önemli faktörlerinden biri. Rekabet her alanda var. Spordan sanata, kültüre, barınmaya, güvenliğe kadar, her alanda rekabetçi bir dünya var. Rekabetin acımasızlığı var." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, 700 bine yakın öğrenciyi aile şefkati ve sıcaklığında ağırladıklarını vurgulayarak, "KYK yurtlarında talebi karşılayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yurt kapasitesi bağlamında, son 5 yılda gelinen mesafe çok anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Yurtlarımız, otel zincirleriyle rekabet edebilecek durumda"

KYK'nin, sunulan hizmetler, güvenlik, eğitim ve beslenme konusundaki başarısını, söz konusu standart çalışması ile çok daha iyi bir noktaya taşıyacağının altını çizen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"KYK yurtları, mevcut durumda otel zincirleriyle rekabet edebilecek durumda. Hizmet kalite, standartları, çalışmasıyla birlikte çok daha güzel bir aşamaya ulaşılacak yurtlarımızı marka yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu standartları, bu çalışmaların sonunda değerlendiriciler denetleyecek ve çok güzel aşamalara geldiğimizi, hep birlikte gözlemleyeceğiz. Amacımız sadece rekabet noktasında önde olmak değil, aynı zamanda sunduğumuz eğitimlerle öğrencilerimize ikinci bir okul, ikinci bir üniversite olma yolunda iyi bir aşamaya gelmek. Çünkü, öğrenmenin, eğitimin, yaşı, mekanı, zamanı yok. Biz de bu organizasyon sonunda, tüm birimlerimizle, ailemizin mensubu olan 700 bine yakın öğrencimizle, personelimizle, merkez teşkilatımızla, birbirimize destek vererek, çok daha güzel yarınlara ulaşacağız."

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- KYK yurtlarında "Hizmet Kalite Standartları"

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yurtlarda verilen barınma, beslenme, güvenlik ve eğitim hizmetleri temelinde 157 standart belirleyerek "Yurt Hizmet Kalite Standartları" oluşturdu.

KYK, bu standartlarla, öğrenci ve çalışan memnuniyetinin artırılmasını, yurt hizmetlerinin sürekli değişim ve yenilenme sürecinden geçirilmesi ve yurtlar arasında hizmet birliğinin sağlanmasını hedefliyor. Bu kapsamda, bu yıl içinde 7 pilot il belirleyerek uygulamayı başlatan KYK, önümüzdeki yıl içinde tüm yurtların, il kalite koordinatörlükleri tarafından değerlendirilmesini planlıyor.

Bu kapsamda, 12-30 Kasım tarihlerinde 316 kurum personeline değerlendirici eğitimi verilecek ve yapılacak sınavda başarılı olanlar, iller arasında çapraz değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirecek.

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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Hizmet Kalite Standartları KYK Yurt Kalite Değerlendiricileri Sertifika Programı

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