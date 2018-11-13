Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının önceki yıllarla kıyaslandığında pek çok açıdan daha iyi bir seviyeye geldiğini belirterek, "Yurtlarımızı marka yapma yolunda hızla ilerliyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü "Yurt Kalite Değerlendiricileri Sertifika Programı"na katıldı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen programda, Rektör Prof. Dr. Mehmet Barca ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu da yer aldı.

Toplantıda konuşma yapan Kasapoğlu, kalite standartlarının, kamuda ve özel sektörde hizmet sunumunda öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken konulardan birisi olduğuna işaret etti. Bu anlamda KYK yurtlarında böyle bir miladın başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasapoğlu, "Rekabetçi bir dünyadayız. Rekabet, globalleşmenin en önemli faktörlerinden biri. Rekabet her alanda var. Spordan sanata, kültüre, barınmaya, güvenliğe kadar, her alanda rekabetçi bir dünya var. Rekabetin acımasızlığı var." diye konuştu.