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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 07:52 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Muğla, Hatay, Osmaniye, Konya, Nevşehir, Aksaray ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Muğla, Hatay, Osmaniye, Konya, Nevşehir, Aksaray ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun yağış alan kesimleri ve Doğu Anadolu ile Burdur ve Isparta’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 13
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 12
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6

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