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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 18:41 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana’nın doğu, Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç Ege’nin kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzey ve batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Güney Ege kıyılarında kuzey, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeybatısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 3
İstanbul: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, batısının yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışlı 4
Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10
Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 10

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