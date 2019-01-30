Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Tokat çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Ege’nin batısı ile Batı Akdeniz’in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Batı Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz kıyıları ile zamanla Akdeniz kıyıları ve Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara ile Muğla il genelinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 11

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 8

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

