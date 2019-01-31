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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 08:41 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak, Antalya’nın doğusunun yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette, Ege ve Akdeniz’de kuvvetli (40-70 Km/saat) ve yağış anında kıyı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde, Marmara, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 12
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
Trabzon: Parçalı bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

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