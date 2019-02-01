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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 08:55 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve iç ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve iç ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı yönlerinden hafif arasıra orta, akşam saatlerine kadar iç kesimlerde yer yer kuvvetli kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu zamanla parçalı bulutlu 7
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13
İzmir: Parçalı bulutlu 15
Adana: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 18
Bursa: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 14
Antalya: Parçalı bulutlu 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

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