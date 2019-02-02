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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 09:00 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzincan, Bitlis, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzincan, Bitlis, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerinden, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17
Adana: Parçalı ve az bulutlu 17
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

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