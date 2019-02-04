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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 08:21 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz ve Marmara’nın doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Bursa: Parçalı bulutlu 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13

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