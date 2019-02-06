HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 08:58 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Muğla ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Muğla ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege ve Akdeniz ile İç Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa); İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa); Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 9
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı 17
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Adana: Çok bulutlu, kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 17
Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli, batı kesimleri ile il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif karlı -3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

PARTNERWhatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!Whatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!
Yola düşen eşyasını almak isterken araç çarptıYola düşen eşyasını almak isterken araç çarptı
İki ilçede sokağa çıkma yasağı! İki ilçede sokağa çıkma yasağı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Dünya bu konuşmaya kilitlendi! Trump tarih verdi

Dünya bu konuşmaya kilitlendi! Trump tarih verdi

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manyetik Kuzey Kutbu Rusya'ya ilerliyor! 'Tahmin edilenden çok daha hızlı'

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Diyarbakır'ın iki ilçesinde sokağa çıkma yasağı! Operasyon hazırlığı...

İki ilçede sokağa çıkma yasağı!

İstila ettiler! Marmara denizinde korkutan görüntü

İstila ettiler! Marmara denizinde korkutan görüntü

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Hortum ve fırtına bekleniyor)

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Alanya'da şubat ayında deniz keyfi

Alanya'da şubat ayında deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.