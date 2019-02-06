Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Muğla ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege ve Akdeniz ile İç Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa); İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa); Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı 17

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu, kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 17

Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli, batı kesimleri ile il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif karlı -3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

