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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 09:13 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, İzmir, Çorum, Rize ve Artvin çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, İzmir, Çorum, Rize ve Artvin çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyıları ile Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13
Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14
Bursa: Çok bulutlu 10
Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

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