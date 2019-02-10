Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 7

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 9

Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

