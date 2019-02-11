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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 08:18 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu sabah saatlerinde Şanlıurfa, Mardin ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevreleri ile akşam saatlerinde sonra Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya’nın doğu ilçeleri ile Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu sabah saatlerinde Şanlıurfa, Mardin ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevreleri ile akşam saatlerinde sonra Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya’nın doğu ilçeleri ile Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı; Doğu Anadolu’da önemli bir değişiklik olmayacak, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 16
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 16
Adana: Parçalı ve az bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olarak sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 11
Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 11

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