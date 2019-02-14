HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 08:48 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, bütün bölgeler parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bütün bölgeler parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Sakarya’nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Marmara’nın kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8
İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7
İzmir: Çok bulutlu 10
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13
Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu 10

PARTNERÇıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!Çıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!
(Özel) Fırtına balık tezgahlarını vurdu(Özel) Fırtına balık tezgahlarını vurdu
İDO ve BUDO’dan sefer iptaliİDO ve BUDO’dan sefer iptali
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü var!

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi! Gözaltılar var

Kartal'da çöken binayla ilgili flaş gelişme

Eşinize, nişanlınıza, sevgilinize en içten Sevgililer Günü mesajları ve sözleri

Sevgililer Günü nasıl başladı?

Sevgililer Günü mesajları 2019: kısa Sevgililer günü mesajları, komik Sevgililer Günü mesajları (Resimli sevgililer günü mesajları)

Sevgililer Günü için en güzel mesajları!

Dilendikleri paraları balık ve ekmek içine gizlediler

Dilendikleri paraları balık ve ekmek içine gizlediler

Adana'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Adana'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Bağcılar'da göreni şaşkına çeviren bina

Bağcılar'da göreni şaşkına çeviren bina

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.