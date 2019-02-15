HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 09:03 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, kuzey iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı 6
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
İzmir: Çok bulutlu, kuzey kesimleri akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 10
Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 12
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7
Antalya: Çok bulutlu, doğusu ile Finike, Kale, Kaş ve Kumluca ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 16
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı 0
Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 7

Yok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçledilerYok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler
Erzurum’da Okullar Arası Kayakla Atlama Yarışması nefes kestiErzurum’da Okullar Arası Kayakla Atlama Yarışması nefes kesti
Atlı kızakla yolculuk yapıp karda patates közlemesi lezzetini tattılarAtlı kızakla yolculuk yapıp karda patates közlemesi lezzetini tattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Havalar ne zaman ısınacak?)

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji duyurdu

16 yaşındaki kız, babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de sanayi bölgesinde EYP'li saldırı

İzmir'de hareketli dakikalar!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (14 Şubat Süper Loto sonuçları)

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.