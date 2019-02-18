HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 08:29 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Ardahan ve Hatay çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Ardahan ve Hatay çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12
İstanbul: Parçalı bulutlu 11
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16
Bursa: Parçalı bulutlu 15
Adana: Parçalı, kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13

Dehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtuDehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtu
Üniversite öğrencisi genç kız her yerde aranıyordu!Üniversite öğrencisi genç kız her yerde aranıyordu!
Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtıŞişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havada büyük panik! 5 dakika arayla yere çakıldılar!

Havada büyük panik! 5 dakika arayla yere çakıldılar!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Unutulan 'Cille Gecesi' yeniden yaşatıldı

Unutulan 'Cille Gecesi' yeniden yaşatıldı

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Üniversite öğrencisi genç kız her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Üniversite öğrencisi genç kız her yerde aranıyordu!

Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Yer: Kütahya! Dumanlar her yeri kapladı

Yer: Kütahya! Dumanlar her yeri kapladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.