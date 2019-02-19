Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, sabah saatlerinde 800 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 11

İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 13

İzmir: Az bulutlu ve açık 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Bursa: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 13

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 0

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13

