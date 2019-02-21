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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 09:02 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla’nın güney kıyıları, Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla’nın güney kıyıları, Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere Kuzey Ege ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 12
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 17
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu 13
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinde yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 12
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 12

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