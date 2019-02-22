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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 08:56 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Edremit Körfezi, İzmir’in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası, Osmaniye, Rize, Artvin kıyı kesimi, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Edremit Körfezi, İzmir’in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası, Osmaniye, Rize, Artvin kıyı kesimi, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 10
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 10
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kıyıları ile Çeşme Yarımadası yağmur ve sağanak yağışlı 13
Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17
Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 11
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı bulutlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu -3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 11

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