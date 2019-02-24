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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 09:34 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara’nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, doğu kesimleri bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 7
İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 9
Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 7
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14

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