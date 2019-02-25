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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 08:23 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Konya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Konya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara’nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde artacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu 10
İstanbul: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası karla karışık yağmur, Anadolu yakası hafif yağmurlu 8
İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11
Bursa: Çok bulutlu 10
Adana: Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 20
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Samsun: Çok bulutlu 8
Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15

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