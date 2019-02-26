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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 08:55 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Afyon, Isparta ve Eskişehir’in güney ilçeleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Afyon, Isparta ve Eskişehir’in güney ilçeleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Akdeniz’in yüksek kesimleri ve İç Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri ile Ağrı’nın güney ilçeleri, Şırnak’ın doğu ilçeleri ve Van’ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Trakya’da 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11
İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu yağmurlu 8
İzmir: Parçalı bulutlu 13
Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 15
Bursa: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu 10
Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 8
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 8
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

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