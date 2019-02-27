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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 08:42 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bolu, Düzce, Sakarya’nın güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak’ın doğusu ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güneyi ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güneyi ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı 4
İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu 7
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 11
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 6
Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 17
Antalya: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı 14
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1
Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

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