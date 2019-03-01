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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 09:02 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri ve Samsun’un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri ve Samsun’un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 10
İstanbul: Az bulutlu 15
İzmir: Az bulutlu 17
Adana: Az bulutlu 17
Bursa: Az bulutlu 17
Antalya: Az bulutlu 17
Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 12
Erzurum: Parçalı bulutlu -2
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12

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