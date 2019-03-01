Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri ve Samsun’un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 10

İstanbul: Az bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu 17

Bursa: Az bulutlu 17

Antalya: Az bulutlu 17

Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12

