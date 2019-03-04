HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 08:21 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ve Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 13
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı bulutlu 10
Trabzon: Parçalı bulutlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Antalya'da binlerce kişi oraya koştu!Antalya'da binlerce kişi oraya koştu!
Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şişli'yi savaş alanına çeviren kaza!

Şişli'yi savaş alanına çeviren kaza!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti baby shower partisi düzenledi!

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti baby shower partisi düzenledi!

Polis şehrin çıkışlarını tuttu! Sokak ortasında arkadaş dehşeti!

Polis şehrin çıkışlarını tuttu! Sokak ortasında arkadaş dehşeti!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da binlerce kişi oraya koştu!

Antalya'da binlerce kişi oraya koştu!

Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

2 bin 800 rakımda kar festivali düzenlendi

2 bin 800 rakımda kar festivali düzenlendi

Son dakika: Ankara'da tarihi Hamamönü Çarşısı'nda yangın

Tarihi çarşıda yangın! Ekipler olay yerinde

Damat evi kan gölüne çevirdi! Önüne gelene kurşun yağdırdı!

Kabus evi! Komşular aileyi kanlar içinde buldu!

Şişli'yi savaş alanına çeviren kaza! Taklalar atan araç önüne ne geldiyse yıktı geçti!

Şişli'yi savaş alanına çeviren kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.