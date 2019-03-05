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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 08:47 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu; zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç), Batı Akdeniz’in kıyı kesimleri, sabah saatlerinde Bitlis çevreleri ile gece saatlerinde Trakya’nın yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu; zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç), Batı Akdeniz’in kıyı kesimleri, sabah saatlerinde Bitlis çevreleri ile gece saatlerinde Trakya’nın yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis çevrelerinde hafif kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 14
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 17
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde il merkezi, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Çok bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

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